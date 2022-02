Cintia Dicker e Pedro Scooby - reprodução do instagram

Publicado 07/02/2022 17:47

Rio - Pedro Scooby impressionou os colegas de confinamento no "BBB 22" ao revelar detalhes de sua vida sexual com Cíntia Dicker. Sem tabus, o surfista conversou com Douglas Silva, Paulo André e Tiago Abravanel sobre sua intimidade com a modelo e compartilhou até mesmo o desejo de inaugurar um quarto específico em sua casa para momentos quentes do casal.

"Temos todos os brinquedos que você imaginar. Entendo e tenho. Brinquedos, líquidos, que são bons para mulher, para o homem", contou Scooby. Douglas expressou sua admiração pela liberdade que o atleta sente para comentar o tema: "Legal você falar isso. Tem casal que não gosta de falar sobre esse assunto... Quando tem criança pequena em casa é mais complicado", opinou.

Em seguida, Pedro se surpreendeu ao descobrir que o ator nunca realizou uma viagem romântica com a esposa e afirmou: "Tem que ter aquele momento para os dois. Dormir fora... É muito fácil falar que não dá porque tem criança em casa. Uma vez na semana, deixa com a sogra, dá um jeito".

O ex-marido de Luana Piovani ainda contou que já chegou a filmar suas relações sexuais com Cíntia, mas o casal preferiu deletar os registros com medo de serem expostos na web. "A gente tinha vários vídeos, mas com essas paradas de vazar, de internet, apagamos tudo", confessou Scooby, que também elogiou outra habilidade da amada: "Sempre amei massagem, mas depois que conheci a dela, não quis mais saber de nenhuma", declarou.