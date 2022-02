Participantes se incomodam com ’comilança’ de Lucas - Reprodução/Globoplay

Publicado 07/02/2022 16:57

Rio - Lucas Bissoli virou assunto entre os colegas no "Big Brother Brasil 22", nesta segunda-feira (06). O participante está no grupo VIP graças as consequências da prova do líder, mas tem exagerado na hora de se alimentar e sua postura foi alvo de críticas dos colegas.

fotogaleria "Um refeição dele é o almoço, a crepioca e a granola. É uma refeição dele. Ele come tudo isso ao mesmo tempo. É Lógico que vai acabar. Ele faz isso três, quatro vezes por dia. É porque eu breco. Se fosse por ele, o filé mignon já teria acabado. Ele queria que fizesse duas peças", contou Eliezer.

"Eu jamais vou brigar por comida", frisou Bárbara. "Eu também não vou brigar, só que é um bagulho que incomoda", disse Jade.

Incomodados com a situação, os integrantes do VIP decidiram esconder alguns alimentos. "Vamos falar, ué, acabou", afirmou a influenciadora. Bárbara então retirou alguns alimentos da geladeira, entre eles, presunto e queijo, e escondeu do brother na gaveta de legumes.