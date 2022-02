Monique Evans detonou Arthur Aguiar e Maíra Cardi saiu em defesa do ator - Reprodução/Instagram

Monique Evans detonou Arthur Aguiar e Maíra Cardi saiu em defesa do atorReprodução/Instagram

Publicado 07/02/2022 14:14

Rio - Após ser indicado ao paredão pela líder Jade Picon, no último domingo (6), Arthur Aguiar foi detonado por Monique Evans nas redes sociais. A apresentadora usou seu Twitter para manifestar seu apoio a Douglas Silva, também emparedado junto com Naiara Azevedo, e não poupou o ex-Rebelde de críticas ao comentar a disputa desta semana.

"Por que as pessoas gostam do Arthur? Não gosto do jogo dele, acho ele um chato, é uma vergonha como homem", disparou a apresentadora, se referindo às 16 traições que o ator cometeu dentro do relacionamento com Maíra Cardi. A postagem repercutiu e chegou à ex-BBB através de um perfil de fofocas.

Nos comentários de uma postagem no Instagram, a coach de emagrecimento defendeu o marido e chegou a dizer que Monique está perto do fim de sua vida, aos 65 anos. "Respeito a opinião dessa senhora não porque ninguém é obrigada a gostar de ninguém! Mas acredito que ele está sendo um exemplo de transformação, superação e ainda um ótimo jogador e sempre com honestidade", afirmou.

"Continuo com o mesmo discurso que estamos aqui para nos transformar e sermos melhores que fomos ontem! Que pena que essa senhora já está quase deixando a vida e não aprendeu nada sobre transformação, perdão, e tudo que a gente precisa aprender antes de partir", completou Maíra. Nesta segunda-feira, Monique ainda voltou ao Twitter para replicar: Vocês têm noção do que essa mulher disse? Palavras assassinas!", declarou.