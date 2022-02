Rodrigo Mussi e Douglas Silva - Reprodução/Globo

Rodrigo Mussi e Douglas SilvaReprodução/Globo

Publicado 07/02/2022 12:42 | Atualizado 07/02/2022 12:43

Rio - Rodrigo Mussi, que foi eliminado do "BBB 22" na semana passada, usou o Instagram Stories, n madrugada desta segunda-feira, para pedir eliminação de Douglas Silva do reality. Em tom de deboche, ele explicou o motivo de querer ver o ator fora do programa: a postura do ator durante a formação do paredão no domingo.

“Douglas, vem pra fora, vem pra cá. Estou te esperando! Quando uma pessoa fala que vai votar no Vyni, porque não quer se comprometer? Meu amigo, desculpa. Vem fazer companhia pra mim aqui. Tô te esperando", disse o ex-BBB no Instagram Stories.

DG disputa a preferência popular no terceiro paredão do reality comandado por Tadeu Schmidt ao lado de Arthur Aguiar e Naiara Azevedo. É a primeira berlinda da edição formada apenas por integrantes do grupo Camarote, ou seja, formada por famosos.