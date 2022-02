Maíra Cardi tem playlist de louvor para fazer sexo - Reprodução Internet

Maíra Cardi tem playlist de louvor para fazer sexoReprodução Internet

Publicado 07/02/2022 09:11 | Atualizado 07/02/2022 09:17

Rio - Maíra Cardi, mulher de Arthur Aguiar, vem dando o que falar com suas declarações sobre o ator, que está confinado no "BBB 22". Depois de lamentar ver Arthur comendo pão no programa, Maíra voltou a causar nas redes sociais ao declarar que tem uma playlist de louvores -- isso mesmo, música gospel! -- para transar com o marido.

"Lembro como se fosse a primeira vez o dia em que Isadora [Pompeo, cantora gospel] estava aqui e eu falei: 'Amiga, me ajude com a playlist para a hora de fazer amor'. A bichinha arregalou os dois olhos para fora e caíram na mesa. Falei: 'A hora que Deus está presente na minha vida é a hora em que estou dentro do meu quarto com meu marido fazendo amor, inclusive gerando vida. Essa é a maneira que escolheu de gerar vida. Se Deus não está presente na hora em que você está fazendo amor, quem está? Se Deus não pode entrar nessa hora, quem entra? Preconceito!", iniciou Maíra.

"Deus faz gerar a vida através do sexo, então o sexo é lindo e abençoado. Principalmente feito em amor, em família, com essa intenção. Quando estou na cama com meu marido, tenho a playlist de louvor, de sexo, sim. Deus está presente o tempo inteiro, porque se Deus não estiver, quem está?", continuou.

"Resumindo: Minha vida tem louvor full time. Aproveitando esse ritmo, quero ficar linda e maravilhosa para o meu marido, aliás estou morrendo de saudades", finalizou.