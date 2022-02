Douglas Silva no BBB 22 - Globo

Publicado 08/02/2022 08:53 | Atualizado 08/02/2022 09:13

Rio - Segunda-feira é dia de Jogo da Discórdia no "BBB" e, desta vez, os brothers não fugiram de suas obrigações. Eles tiveram de dar plaquinhas nada agradáveis aos colegas de confinamento, como 'Esconde o Jogo', 'Planta', 'Fingido(a)', 'Fala por Trás', 'Duas Caras', 'Em Cima do Muro', 'Ardiloso (a), 'Sonso(a)', 'Joga Sujo', e Influenciável'.

Os participantes deviam escolher duas placas para duas pessoas ou podiam usar duas para a mesma pessoa. Os que receberam mais plaquinhas foram Arthur Aguiar e Douglas Silva que estão emparedados junto a Naiara Azevedo nesta semana. Eles receberam 8 e 11 plaquinhas respectivamente. Brunna, Tiago, Bárbara e Laís terminaram sem receber placas.

Em diversos momentos, os brothers brigaram ao vivo e elevaram a temperatura da competição com provocações e xingamentos. Na web, claro, o fogo no parquinho não passou despercebido e os internautas comemoraram o fim do clima "paz e amor" no jogo. No final da edição, Tadeu Schmidt ainda alfinetou os brothers. “Acho que não vai ter cantoria nessa madrugada”, disse ele.

Confira as escolhas de cada brother:

Eslovênia │ Esconde o Jogo: Douglas │Duas Caras: Douglas

Natália │ Influenciável: Paulo André │ Esconde o Jogo: Pedro Scooby

Jade Picon │ Duas Caras: Arthur Aguiar │ Esconde o Jogo: Douglas Silva

Eliezer │ Duas Caras: Natália │ Ardiloso: Arthur



Vinicius │ Esconde o Jogo: Douglas Silva │ Em Cima do Muro: Douglas Silva

Jessilane │ Esconde o Jogo: Douglas Silva │Joga Sujo: Arthur Aguiar

Tiago Abravanel │ Influenciável: Maria │ Em Cima do Muro: Eliezer

Brunna Gonçalves │ Esconde o Jogo: Naiara Azevedo │ Duas Caras: Arthur Aguiar

Bárbara │ Ardiloso: Arthur Aguiar │ Esconde o Jogo: Douglas Silva

Lucas │ Esconde o Jogo e Ardiloso: Arthur Aguiar



Linn da Quebrada │ Ardiloso: Douglas Silva │ Planta: Paulo André

Paulo André │ Ardilosa: Linn da Quebrada │ Sonsa: Naiara Azevedo

Laís │ Sonso: Douglas Silva │ Em Cima do Muro: Douglas Silva

Pedro Scooby │ Joga Sujo: Arthur Aguiar │ Influenciável: Jessilane

Maria │ Joga Sujo: Arthur Aguiar │ Duas Caras: Douglas Silva

Arthur Aguiar │ Duas Caras: Jade Picon │ Joga Sujo: Pedro Scooby

Naiara Azevedo │ Em Cima do Muro e Esconde o Jogo: Paulo André

Douglas Silva │ Influenciável: Jessilane │ Duas Caras: Eslovênia