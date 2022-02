Rodrigo Mussi - Reprodução/Globoplay

Publicado 08/02/2022 17:57

Rio - Rodrigo Mussi abriu a caixinha de perguntas no Instagram e explicou para os seguidores o motivo de querer movimentar o jogo dentro do "Big Brother Brasil 22". O ex-BBB foi o segundo eliminado do programa e mesmo fora da disputa pelo prêmio, foi muito citado no último jogo da discórdia.

fotogaleria "Essa era a minha intenção. Se eu joguei certo ou errado... errado, né?! Porque estou fora. Se eu joguei errado, tudo bem, mas minha intenção era movimentar porque não tinha o que fazer dentro da casa. Mesmo. Dava até agonia, juro", revelou.

O rapaz ainda disse quem, em sua opinião, será um dos destaques da temporada. "Marquem esse nome. A Lina é extremamente inteligente e enxerga o jogo como ninguém. Lá dentro, eu ficava de cara. Ela vai aparecer muito ainda!", disse.