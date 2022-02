Maria, Vinicius e Eliezer falam sobre o Jogo da Discórdia - reprodução da TV Globo

Publicado 08/02/2022 15:30

Rio - Maria, Vinicius e Eliezer repercutiram a dinâmica do Jogo da Discórdia no Quarto Lollipop, na madrugada desta terça-feira. O designer disse que se colocou no lugar de Arthur Aguiar, que foi um dos alvos da casa e recebeu várias plaquinhas na ocasião. Maria discordou do brother.

"Hoje, o Arthur tinha a chance de se defender no Jogo da Discórdia e acho que ele não conseguiu...", começou Maria. Eliezer interrompeu: "O moleque foi metralhado, coitado. Fiquei me imaginando no lugar dele...". A atriz rebateu: "Quem tem pena é galinha. Ele teve várias discórdias na mesma semana e ele não deixou ninguém falar o posicionamento. Todas as vezes ele queria rebater". Por fim, Eliezer refletiu: "Deve ser muito ruim, ao vivo, ser metralhado daquele jeito...".