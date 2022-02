Arthur Aguiar - reprodução da TV Globo

Publicado 08/02/2022 19:28

Rio - Arthur Aguiar abriu o coração durante uma conversa com Paulo André no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na tarde desta terça-feira. O ator falou sobre sua conversão ao Evangelho, pouco tempo após o escândalo de seu casamento com Maíra Cardi vir à tona. Na época, o brother pulou a cerca 16 vezes e foi exposto pela coach de emagrecimento nas redes sociais.

"Estava no fundo do poço. Imagina uma pessoa no sofá, três dias e três noites, sem ver televisão, sem comer, sem dormir...", declarou o brother, que deu mais detalhes sobre este momento: "Eu só sei que foram três dias porque, nesta época, eu fazia terapia na quinta e na segunda. Naquela quinta, eu terminei a sessão e fiquei no sofá. Depois eu só voltei porque a terapeuta começou a insisitr em ligar para a próxima sessão. Fiquei em choque, não lembro se fechei os olhos. Não sabia como orar, fui falando o que vinha no meu coração", resumiu.

Arthur, então, foi a um retiro espiritual se converteu ao Evangelho. Ele foi batizado na Estância Paraíso, em Minas Gerais. Maíra se converteu logo depois dele.