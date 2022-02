Tiago Abravanel - Reprodução/Globoplay

Tiago AbravanelReprodução/Globoplay

Publicado 08/02/2022 16:02

Rio - Tiago Abravanel se abriu com os participantes do "BBB 22", nesta terça-feira (8), sobre o processo de descoberta de sua sexualidade. Casado com Fernando Poli, o ator e cantor relembrou a primeira vez em que se apaixonou por um menino, mas destacou que já havia se relacionado com garotas anteriormente.

fotogaleria

"14 anos foi meu primeiro beijo, primeira namorada, primeira transa, tudo com 14. Tive uma segunda namorada, que era gaúcha, foi super legal, ela era irmã do namorado da minha irmã, mas eu sentia que não rolava. Falava: 'Não sei o que está acontecendo'", relatou o artista.

Em seguida, Tiago conta como conheceu o primeiro rapaz por quem teve interesse: "Eu estava trabalhando no teatro da minha mãe como técnico e tinha um espetáculo que foi do Rio de Janeiro para São Paulo. Eram cinco meninos, era tipo uma boy band dentro do espetáculo e a gente ficou grudado. [...] Eu me apaixonei por um dos meninos da banda e não tinha entendido que tinha me apaixonado de fato. Eu achava que era só um carinho, não tinha esse lugar", afirmou.

Segundo o ator, quem notou a paixão de Tiago pelo menino foi sua mãe, Cíntia Abravanel: "Quando a peça ia acabar e eles iam voltar para o Rio de Janeiro, amor, meu mundo caiu real. Fiquei muito mal e eu não conseguia entender. 'Meu Deus, por que eu estou sofrendo desse jeito? O Rio de Janeiro é aqui do lado. O que está acontecendo?'. Minha mãe virou para mim e me contou, falou: 'Você se apaixonou por ele. Está tudo bem, não tem problema com isso'. Minha mãe é fod*, gente".

"Ai, que lindo! Não teve problema, nada?", perguntou Linn da Quebrada. O neto de Silvio Santos logo respondeu: "Nada, eu nunca tive nenhuma questão. Por isso que eu me sinto privilegiado assim porque dentro da minha cabeça, eu sempre fui amado, respeitado por todas as minhas vontades, tudo que eu sou. Eu tive esse entendimento", declarou.