Tadeu Schmidt prepara discurso de eliminação - Reprodução

Tadeu Schmidt prepara discurso de eliminaçãoReprodução

Publicado 08/02/2022 12:34

Rio - O apresentador Tadeu Schmidt compartilhou no Instagram, nesta terça-feira, uma foto em que aparece redigindo o discurso de eliminação do paredão desta noite. Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo são os participantes que estão na disputa pela permanência no reality show.

fotogaleria

"Terça-feira é um dia intenso demais! Já acordo pensando em mil coisas… Alguém tem algum recado para Arthur, Douglas ou Naiara?", perguntou Tadeu Schmidt na legenda da imagem, em que aparece na cama com o notebook no colo. "Vem fazer cantoria aqui fora. hahahaha", respondeu o diretor Boninho.