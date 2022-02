Arthur, Douglas e Naiara estão no paredão - Reprodução

Arthur, Douglas e Naiara estão no paredãoReprodução

Publicado 08/02/2022 07:00

Rio - Depois da eliminação de dois brothers do grupo Pipoca, formado por anônimos, nas semanas anteriores, o "Big Brother Brasil 22" vai dar adeus a um integrante do camarote, integrado por famosos, na noite desta terça-feira. Isso porque Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo disputam a preferência popular na terceira berlinda do reality apresentado por Tadeu Schmidt na TV Globo.

O paredão começou a ser formado na quinta-feira. Após dinâmica da Prova do Líder, Naiara Azevedo perdeu um sorteio e foi direto para a berlinda. Já no domingo, durante a formação do paredão ao vivo, Jade Picon surpreendeu e indicou Arthur Aguiar, quem parecia ser seu aliado até então.

"Eu tive três motivos para colocar a pessoa. Primeiro, não concordar com certas atitudes dela comigo e com outros participantes. A segunda é que a permanência ou a saída dessa pessoa vai trazer uma resposta pra minha visão de jogo. E a terceira é que eu quero ver qual vai ser a reação da casa e qual vai ser a formação do paredão quando eu colocar a pessoa que tem mais voto na casa direto no paredão", disse ela.

Ainda no domingo, os demais brothers foram divididos por sorteio em dois grupos. Os oito primeiros sorteados votaram na sala. Nessa etapa, houve um empate entre Maria e Lucas. Jade, mais uma vez, surpreendeu e salvou Maria, de quem é constantemente alvo de críticas. Já na votação no confessório, o mais citado foi Douglas Silva.

Na prova Bate e Volta, apenas Arthur Aguiar não pode jogar e tentar fugir do paredão. Lucas levou a melhor na prova e se livrou da berlinda. Assim, o paredão, pela primeira vez na atual edição, ficou formado apenas por brothers do grupo Camarote. Confira as trajetórias dos emparedados:

Arthur Aguiar: fala mansa e fã de pão



DG e o 'BBB paz e amor'

O eterno Acerola, do filme "Cidade de Deus", entrou na casa mais vigiada do país como um dos favoritos pelo público, mas já sofreu algumas críticas por não querer se comprometer com o jogo. Engraçado, Douglas faz parte do grupo "BBB paz e amor", com Tiago Abravanel, Pedro Scooby e Paulo André, e pouco interage com participantes que não fazem parte da sua panelinha.

Naiara Azevedo: veterana no paredão

Atualmente, está bem próxima das sisters Natália, Jessi e Linn da Quebrada, formando o grupo apelidado de "Comadres" nas redes sociais, superando o isolamento que teve nos primeiros dias de confinamento.