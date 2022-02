Bárbara conta quanto ganhou no programa de Silvio Santos - Reprodução/Globoplay

Publicado 07/02/2022 19:49

Rio - Durante conversa no "BBB 22", Bárbara contou para Laís, Brunna e Tiago Abravanel que participou do "Programa Silvio Santos", do SBT. A participante revelou que esteve no quadro 'Qual é a Música?'.



fotogaleria Bárbara contou que teve que correr e cantar no palco da atração. "Você cantou? Meu Deus, espantou a plateia", brincou Laís. Bárbara também entregou quanto recebeu no fim da brincadeira. "Ganhei R$ 800", disse.

Tiago questionou o valor e a modelo repetiu. Brunna então, brincou: "Pô, ele libera mesmo a grana, hein?". Bárbara contou um fato curioso que ocorreu durante a exibição de programas gravados durante a pandemia. "Foi em 2016 e reprisou no último Carnaval. Eu ganhei muitos seguidores, do nada, e olha que a gente nem fala o Instagram, nada", disse.

Bárbara viralizou nas redes sociais no começo do "BBB 22" quando fãs encontraram vídeos da participação da sister no programa do dono do SBT. Confira:

a Barbara no programa do Silvio Santos kkkkk#BBB22 pic.twitter.com/xyNe8pRWsf — Grazi (@grsuchiha) January 28, 2022

Agora tá explicado o “eu amo o Silvio Santos” que a barbara disse pic.twitter.com/K4RdvPXUdB — Sou Eu No BBB (@soueunoreality) January 28, 2022

A reportagem é de Luiza Lemos, do IG.