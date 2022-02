Laís diz que deveria ter enfiado pregos nos pés de Douglas Silva ao invés de oferecer uma massagem - Reprodução/Instagram

Laís diz que deveria ter enfiado pregos nos pés de Douglas Silva ao invés de oferecer uma massagemReprodução/Instagram

Publicado 07/02/2022 18:58 | Atualizado 07/02/2022 19:02

Rio - Laís Caldas, do "BBB 22", foi criticada na web após afirmar que deveria ter enfiado pregos nos pés de Douglas Silva ao invés de oferecer uma massagem. A médica conversava com Jade Picon e Bárbara, no Quarto do Líder, sobre uma conversa que teve com Vinicius. De acordo com o cearense, o ator teria votado em Laís se a goiana não estivesse imunizada na formação do paredão, no último domingo (6).

fotogaleria

"Ele queria votar em mim, ele falou para o Vyni. [...] Ele falou meu nome para o Vyni, o Vyni falou agora no quarto. Ele falou assim: 'Minha opção de voto era a Laís, mas como não tinha jeito, votei em você. Você não era minha opção'", relatou Laís, se referindo a Douglas. "Agora eu estou mais satisfeita ainda que meu voto foi nele, e se eu pegar líder, se nada mudar até domingo, eu boto ele direto", acrescentou a médica, nesta segunda-feira.

Em seguida, a sister continuou: "O DG ia na Maria. Ele vai em mim, que fiz massagens nos pés dele. Fiquei 15, 30 minutos em cada pé, eu acho né, na minha cabeça foram 30 minutos. Era para eu socado um prego debaixo de cada pé", declarou Laís aos risos.

A fala da dermatologista desagradou muitos fãs do reality show, que foram às redes sociais criticar a sister. "Se ela fala esse tipo de coisa em frente às câmeras imagina sem ser filmada?!", questionou um internauta. "Em que mundo esse tipo de fala é aceitável?", escreveu outro perfil. "Juro quando essa mulher cair no paredão eu quero ela saindo com rejeição", disparou mais uma pessoa.

"Se fosse o Douglas dizendo que era pra ter socado um prego em cada pé da Laís, ele sairia do programa com 99% dos votos e iria direto pra cadeia. Mas como foi o contrário, já tem gente passando pano pra patricinha", detonou outra fã do "BBB" no Twitter.

Confira as reações:

a laís falando que quando fez massagem nos pés do douglas deveria ter socado um prego embaixo de cada pé. gente????? pic.twitter.com/D0rhlNNbal — gabriel (@timothrry) February 7, 2022

Quando vi as pessoas narrando na tl que a Laís falou isso de enfiar prego nos pés do Douglas eu confesso que achei que era fic, mas foi muito real. Se ela fala esse tipo de coisa em frente às câmeras imagina sem ser filmada?! #BBB22 — rany (@rxnyelle) February 7, 2022

não gente a lais falando que quando massageou os pés do douglas deveria ter enfiado um prego em cada pé ????? juro quando essa mulher cair no paredão eu quero ela saindo com REJEIÇÃO — is+adora (@sunflwrshwn) February 7, 2022

#bbb22

Lais que socar um prego no pé do Douglas, mais elas juram que ele que e agressivo — Bruna Freitas (@BrunaFreitas98G) February 7, 2022