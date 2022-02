Natália no - Reprodução/Globoplay

Publicado 07/02/2022 18:35

Rio - Durante conversa com Jade Picon e Tiago Abravanel na tarde desta segunda-feira (06), Natália explicou o motivo de Eliezer ter virado um de seus alvos no jogo. A sister declarou na última votação que o rapaz era sua primeira opção, mas acabou votando em Maria.

fotogaleria "Semana passada eu tinha falado que ele não teria como votar em mim e, por causa disso, ele votaria na Jessi. Essa semana a mesma coisa, ele ia votar na Jessi, aí falou que não ia votar porque ela foi para um paredão e não queria que ela fosse em dois seguidos, ficou sem saber em quem [votar], parece que foi no Paulo", contou.

Questionada por Jade, Natália contou a razão de Eliezer ser uma das suas opções e explicou porque cogitou votar no brother. "Eu iria, não votei, não. Por causa disso, porque toda a oportunidade que ele tem, ele vota em mim. Tanto em prova como em votação. Talvez não na primeira, mas depois sim. [...] Toda oportunidade que ele tem, ele me coloca como opção de voto, igual na segunda votação. Ele falou que não iria votar em mim porque o Pedro já tinha me puxado", disse.

"Eu falei que iria conversar com ele hoje. Ontem eu até disse isso, que o Eli seria minha opção de voto, mas como a gente ainda não conversou, eu quero ter esse momento com ele", completou.