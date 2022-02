Sonia Abrão critica Eliezer por voto em Pedro Scooby na formação de paredão do 'BBB 22' do último domingo - Reprodução/Rede TV!

Sonia Abrão critica Eliezer por voto em Pedro Scooby na formação de paredão do 'BBB 22' do último domingoReprodução/Rede TV!

Publicado 07/02/2022 16:17

Rio - Sonia Abrão não gostou da atitude de alguns brothers na votação do paredão de domingo (6) no 'BBB 22'. Durante o 'A Tarde É Sua', a apresentadora disse querer Eliezer fora do jogo, já que votou em Pedro Scooby com a justificativa de que o surfista não iria receber outros votos.

fotogaleria

"Eu acho que o Eliezer deveria ir ao paredão de tão tonto que ele é. Aquela história de votar no Scooby porque ele não iria sair, aquilo que o Tadeu falou: 'isso é jogar voto fora'", disse, em crítica para Eliezer.

Ela também dá uma ideia para a direção do 'BBB 22'. "Deveria ter multa para 'BBB' bunda mole, não é possível jogar o voto fora, não se comprometer, votar 'porque não sai', escuta, a regra é votar para sair, como você vota ao avesso?", disse.

Ela também comentou que Lucas deveria voltar do paredão porque é o único que votou em Tiago Abravanel. "Ele teve peito, os outros são adoradores do brother, ele não, ele lascou o voto dele com muita coragem. Só por isso eu falo: 'fica Lucas', porque ele foi corajoso", disse. Sonia também apostou que caso ele não se livrasse no 'bate-volta', ele sairia do programa.

A reportagem é de Luiza Lemos, do IG.