Arthur, Douglas e Naiara estão no paredão - Reprodução

Publicado 07/02/2022 07:50

Rio - A formação de paredão deste domingo foi marcada por algumas surpresas no "BBB 22". Anjo da semana, Bárbara protegeu a amiga Laís. "Uma grande amiga e aliada aqui dentro", disse a sister. Em seguida, o apresentador Tadeu Schmidt contou que ela também estava imune. "Esse anjo está muito bom", comemorou Bárbara.

Depois disso, foi a vez da líder da semana, Jade, mandar alguém direto para o paredão. "Eu tive três motivos pra colocar a pessoa. Primeiro, não concordar com certas atitudes dela comigo e com outros participantes. A segunda é que a permanência ou a saída dessa pessoa vai trazer uma resposta pra minha visão de jogo. E a terceira é que eu quero ver qual vai ser a reação da casa e qual vai ser a formação do paredão quando eu colocar a pessoa que tem mais voto na casa direto no paredão", disse Jade, colocando seu até então aliado Arthur na berlinda.

Os votos da casa foram divididos em dois grupos, por sorteio. Os oito primeiros sorteados votaram na sala. O restante das pessoas votou no confessionário. Na votação aberta houve um empate entre Maria e Lucas. Jade, que é constantemente alvo de críticas de Maria, salvou a atriz e deu uma alfinetada. "Para provar que posso ser confiável", disse a influenciadora.

No confessionário, o mais votado pela casa foi Douglas. Ele, Naiara e Lucas participaram da prova Bate e Volta. Lucas levou a melhor na dinâmica e escapou da berlinda. Assim sendo, o paredão foi formado por Naiara; como consequência da liderança de Jade, Arthur; indicado diretamente por Jade; e Douglas; mais votado pela casa.