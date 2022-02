Arthur Aguiar no castigo do monstro - Reprodução/Gshow

Publicado 06/02/2022 17:07

Rio - Filha de Arthur Aguiar e Maira Cardi, Sophia ficou espantada com a fantasia usada pelo pai durante o castigo do monstro. O cantor e ator está vestido de mola e 'acorrentado' aos colegas Douglas Silva e Pedro Scooby.

A reação da pequena foi publicada no perfil do Instagram de Arthur Aguiar. "INVASÃO DA SOPHIA! Parece que alguém ficou triste de ver o papai no castigo do monstro. Tadinho! Mas estamos aqui pra ajudar ele mandando muito amor e energia positiva", escreveu.

No vídeo, Sophia se assusta com o figurino usado pelo cantor. "O papai vai vestir de monstro. Tadinho, tadinho do meu pai. Eu não vou gostar disso, está muito assustador. Estou muito assustada, mamãe", disse.

Arthur foi o primeiro eliminado da prova do anjo no último sábado e como penalidade garantiu seu lugar entre os castigados da semana.