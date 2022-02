Elenco é punido após Eslovênia quebrar uma câmera - Reprodução/Globoplay

Publicado 05/02/2022 15:46

Rio - Na manhã deste sábado (05) os participantes do "Big Brother Brasil 22", levaram uma bronca dem Boninho após Eslovênia quebrar uma câmera durante a festa. A sister perdeu 200 estalecas e o elenco foi penalizado com menos 100 estalecas cada um devido ao desleixo com os microfones.

fotogaleria "Como todos vocês já sabem, é proibido mexer nas câmeras e equipamentos. Esta noite, Dona Eslovênia quebrou uma das câmeras da festa diante de todos vocês, além do mau uso frequente do microfone, descumprindo as orientações. E tem mais, os avisos de movimentação devem ser atendidos imediatamente, sem corpo mole. Dona Eslovênia perde 200 estalecas e toda a casa perde 100 cada um. Acabou a brincadeira! Jogo que segue, sem comentários", disse.

