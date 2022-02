Terceira semana do "BBB 22" promete - Reprodução: Web

Publicado 04/02/2022 20:24 | Atualizado 04/02/2022 20:28

A casa de vidro voltou e toda repaginada! Ela será montada dentro da atual residência do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Nela, terão um homem e uma mulher, do time pipoca. A informação foi confirmada pela TV Globo.

Os novos brothers terão informações privilegiadas do jogo e já estão confinados. A decisão final sobre a dupla entrar ou não no reality caberá ao público, que participará de uma votação para definir o futuro dos dois. Mais informações sobre a dinâmica serão dadas por Tadeu Schmidt no programa desta sexta-feira.

Através de um comunicado, a emissora deu alguns spoilers. Confira!

- Os novos habitantes do espaço serão um homem e uma mulher.



- Eles já estão confinados. Sim, enquanto você lê esse release, ambos estão em um confinamento individual que durará sete dias.



- Como sempre acontece, no momento em que entraram no pré-confinamento, os dois deixaram de ter contato com o mundo externo.



- Assim como os outros participantes da edição, ambos estão com as vacinas em dia – item obrigatório para participar do reality –, foram testados e, mesmo negativados, passarão pelo período de quarentena. Antes de entrarem na casa, serão testados novamente. Tudo para garantir a segurança deles e dos moradores que já se encontram no programa.



- E a maior novidade: a casa de vidro será montada dentro da atual residência dos brothers.

- Os novos brothers terão informações privilegiadas do jogo? Se entrarem, sim. Eles estão cientes de tudo que aconteceu no jogo e fora dele? Sim. A decisão final sobre a dupla entrar ou não no ‘BBB 22’ caberá única e exclusivamente ao público do reality, que participará de uma votação para definir o futuro dos dois. A decisão popular será anunciada no programa e, em seguida, eles mergulharão de cabeça no jogo.