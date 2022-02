Pedro, Arthur e Douglas com as fantasias do monstro - Reprodução/Globoplay

Pedro, Arthur e Douglas com as fantasias do monstroReprodução/Globoplay

Publicado 05/02/2022 16:57

Rio - Após Bárbara vencer a prova do anjo deste sábado (05) e indicar Pedro e Douglas para o castigo do monstro , Arthur foi o primeiro eliminado da prova e também cumpre o castigo, os participantes receberam as fantasias de mola. Os três ficarão 'acorrentados' até a formação do paredão e não poderão tomar banho até lá.

fotogaleria Arthur foi o que menos gostou do castigo e recebeu o apoio de Eliezer. "Pensa, pelo menos vocês não precisam ficar debaixo do sol", disse. "Esse aqui é bem mais agoniante. O outro você está no sol, mas está livre. Por exemplo, eu estou só com uma mão presa e estou com a mão esquerda agoniada, fico preso", reclamou o ator.

Na prova realizada no começo da tarde, cada participante começava a dinâmica com três privilégios, sendo eles poder, mimo e dinheiro. Cada jogador poderia retirar um privilégio do adversário, era eliminada a pessoa que tivesse todos os seus poderes retirados.