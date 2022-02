Arthur e Pedro Scooby se desentendem - reprodução da TV Globo

Arthur e Pedro Scooby se desentendemreprodução da TV Globo

Publicado 04/02/2022 19:34

Rio - Pedro Scobby e Arthur Aguiar se desentenderam nesta sexta-feira. Durante um bate-papo com Paulo André, os dois relembraram alguns brinquedos que tiveram na festa de Tiago Abravanel, na última quarta-feira. No entanto, eles discordaram de algumas coisas e se alfinetaram.

fotogaleria

"Em nenhum momento eu falei que era só jeito, falei que é mais jeito do que força. Porque se fosse assim, porque você então no [jogo do] martelo lá, que era para botar força, porque você fez menos que eu então?", disse Arthur. O atleta negou a declaração do ator. Em seguida, o surfista defendeu o velocista e disse que Naiara Azevedo também fez uma pontuação alta no brinquedo.

Arthur não se convence. Scooby, então, gritou a cantora, que estava na área externa da casa. "Você não fez 560 na parada de bater o martelo?", perguntou. Quando ela confirma, ele volta para a cozinha falando alto: "Quem é o chato da parada? O moleque não confia em nada que eu falo!", afirmou o surfista se referindo ao ator. "Acho que tem que rolar um Jogo da Discórdia entre vocês", brincou Paulo André.

Depois, o assunto mudou para o pingue-pongue. "Eu que não aguento? O bagulho do pingue-pongue, você queria desistir do jogo", disse Arthur. "Eu parei de jogar", rebateu o surfista. "Quem não aguenta? Eu não levantei daqui. Continuei no mesmo lugar. No pingue-pongue, você falou: 'Joga no meu lugar'. Falei pra você ficar. Aí você ficou. A bolinha passava e você nem se esforçava pra pegar", comentou o ator. "Acabou os pontos, acabou", frisou o ex de Luana Piovani.

Quando o papo começou a esquentar, Paulo André brincou com Jade, que estava limpando a geladeira. “E, aí Jade, sua liderança, todo mundo brigando, faz alguma coisa!”. A líder respondeu: “Mas vocês são homens crescidos, discutindo sobre pingue-pongue, soco no brinquedo... vou limpar a geladeira que eu ganho mais!”. “Boa, minha Líder!”, destacou o atleta.