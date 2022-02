Naiara Azevedo no 'BBB 22' - Reprodução/Globo

Publicado 04/02/2022 09:59 | Atualizado 04/02/2022 10:02

Rio - Em conversa com Tiago Abravanel e Douglas Silva na área externa da casa do "BBB 22", Naiara Azevedo revelou quem colocaria no castigo do monstro caso ganhe a Prova do Anjo neste sábado. A cantora deixou claro que cogita escolher a influenciadora Jade Picon, a líder da semana.

"Você pode dar o Monstro para o Líder? Será?", questionou Naiara Azevedo. "Pode! Acho que a condição de estar no Paredão não elimina a chance de jogar a Prova do Anjo. Acho que não", respondeu Tiago Abravanel ao lembrar que Naiara já está emparedada após perder sorteio nesta quinta-feira.



O ator e apresentador, na sequência, especulou a possibilidade da cantora colocar a líder da semana no castigo do monstro. "Nossa, nem quero pensar nisso. Não estou dando ideia de nada até porque ela é minha amiga. Se ela puder jogar o Anjo e o Anjo não for autoimune, ela poderia arriscar e jogar o Líder direto no Monstro", comentou.

Vale lembrar que o escolhido para o monstro da semana perde estalecas e vai para a Xepa.