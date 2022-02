Jade é a vencedora da terceira prova do líder - Reprodução

Publicado 04/02/2022 07:48

Rio - Jade Picon venceu a terceira prova do líder na noite desta terça-feira. Desta vez, a disputa foi individual e a dinâmica envolvia atenção e memória. Com a vitória, Jade precisou escolher quatro pessoas para sofrerem "consequências". Ela ficou em dúvida por algum tempo e depois escolheu Jessilane, Natália, Lucas e Naiara.

Natália foi a primeira a sortear e ganhou a imunidade. Em seguida, Jessilane foi para a Xepa. Terceira pessoa a sortear uma consequência, Naiara foi para o paredão. Por fim, Lucas foi sorteado para ir para o grupo Vip.

A prova

A disputa foi feita com os participantes divididos em grupos. O primeiro grupo era formado por Tiago, Vyni, Arthur, Jessilane, Maria e Douglas. O segundo contou com Naiara Azevedo, Brunna Gonçalves, Eliezer, Laís, Jade Picon e Natália. E por fim o terceiro grupo contava com Bárbara, Paulo André, Pedro Scooby, Lucas, Eslovênia e Linn da Quebrada.

A cada rodada, os participantes escolhiam um produto no carrinho de compras. Flashs eram exibidos no telão com os produtos mudando de posição a todo momento. Os brothers precisavam identificar a última posição em que o produto selecionado por eles apareceu.

Tiago, Vyni, Jade, Natália, Linn e Eslôse classificaram para a rodada final. Depois que todos foram sendo eliminados, Jade e Vyni disputaram várias rodadas, até que a influenciadora digital se consagrou a vencedora.