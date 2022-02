Maria e Linn da Quebrada no - Reprodução

Publicado 04/02/2022

Rio - Linn da Quebrada e Maria conversaram nesta sexta-feira (04) sobre as dificuldades que já enfrentaram em suas carreiras. A sister, que foi para o edredom com Eliezer, contou que não recebeu o lucro de um single que entrou nas paradas musicais.

fotogaleria "Viralizou em tudo. Ficou no topo! Me perguntava: 'Para onde está indo o dinheiro dessa música?'. A outra música, que me obrigaram a compor, meu nome não entrou. Eu descobri que estavam fazendo pelas minhas costas. Me senti roubada pelo mercado, roubaram minha alma, minhas emoções, meus sonhos. Foi o que me fez tomar ódio pela música em determinado momento. Amor e ódio andam lado a lado", desabafou Maria.

Linn contou que bancava a realização de seus shows na Europa. "As duas primeiras turnês eu voltei devendo. Eu sou independente e quero continuar. Eu bancava todo mundo ir. Nunca tive um investimento externo", disse.

"Nunca tive estrutura para investir nos meus shows, mesmo indo à festivais muito grandes. Sou artista com poucos clipes, com poucas formas de investir no meu próprio trabalho. A grande maioria das marcas não tem interesse em investir em uma música porque aponta coisas que são perigosas de ser apontadas", completou.