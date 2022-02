Tadeu Schmidt na casa BBB 22 - Sergio Zalis / TV Globo

Tadeu Schmidt na casa BBB 22Sergio Zalis / TV Globo

Publicado 04/02/2022 09:45 | Atualizado 04/02/2022 12:29

Rio - Antes da prova do líder desta quinta-feira, que foi vencida por Jade Picon , Tadeu Schmidt explicou como será a dinâmica do "BBB 22" nesta semana. Entre as novidades deste paredão triplo, o superanjo será autoimune e vai imunizar alguém. Confira dinâmica completa:

fotogaleria

Nesta quinta-feira, Naiara Azevedo se tornou a primeira emparedada, pois a líder, Jade Picon, teve de escolher quatro pessoas para um sorteio. Jessi foi direto para a Xepa, Lucas para o VIP, Natália ganhou imunidade e Naiara foi enviada direto para o paredão.

No próximo sábado, vai acontecer a Prova do Anjo. O primeiro eliminado da prova vai direto para o monstro. Quem vencer será o "Superanjo", estará autoimune e vai poder imunizar alguém.

Se o imunizado pela consequência da prova do líder se tornar o anjo, ficará imune e poderá imunizar uma pessoa. Da mesma forma, se o emparedado pela consequência da prova do líder ganhar o anjo, só poderá imunizar uma pessoa, pois já estará no paredão.

Já no domingo será formado o paredão triplo, com emparedado pela consequência da prova do líder, um indicado pelo líder e outros dois indicados pela casa com ordem de votação por sorteio. Os primeiros oito sorteados votam em aberto e indicam um ao paredão. Os últimos nove sorteados votam no confessionário e indicam mais um. Haverá prova bate e volta com os emparedados, exceto o indicado direto pelo líder.