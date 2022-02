Vinicius tosse constantemente há alguns dias - Reprodução

Vinicius tosse constantemente há alguns diasReprodução

Publicado 03/02/2022 21:56 | Atualizado 03/02/2022 22:00

Rio - Os participantes do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, testaram negativo para Covid-19. A informação foi confirmada pela emissora na noite desta quinta-feira, através de um comunicado. "Assim como fizemos na edição do ano passado, por precaução, os participantes do BBB foram testados e apresentaram resultados negativos para presença de Covid-19. Continuamos seguindo nossos rígidos protocolos de segurança. Todas as medidas e cuidados foram adotados com a mesma responsabilidade que permitiu que as duas últimas edições do programa fossem concluídas com segurança e sucesso. A saúde de todos é sempre prioridade", dizia a nota.

Em outro trecho, a TV Globo ressalta que os participantes foram vacinados contra a doença e que são submetidos a testes sempre que necessário. "Os brothers são acompanhados constantemente pela equipe médica do programa e testados para detecção de Covid-19 sempre que necessário. Importante também relembrar que todos os participantes do ‘BBB 22’ tomaram as respectivas doses da vacina – item obrigatório para a participação no reality. E que durante o pré-confinamento fizeram sucessivos testes e só entraram na casa após o resultado negativo à presença do Coronavírus".



Por fim, a emissora deixou claro que, além dos participantes do reality, os profissionais são testados com frequência. "E, ainda como parte do protocolo, todos os profissionais da equipe, que têm acesso não só à casa como também aos locais de trabalho do programa, são testados constantemente e utilizam sempre equipamentos de segurança. Além disso, uma higienização rigorosa é feita em todos os produtos que entram na casa, como alimentos, itens de uso pessoal e materiais usados em festas e provas, que passam por assepsia extra ao final de cada montagem".

Os internautas questionaram a possibilidade dos participantes estarem com o vírus devido uma tosse contínua de Vyni. Na noite desta quarta-feira, antes da festa do líder, Eliezer estava indisposto no quarto. "Acho que peguei sua tosse", comentou o designer.