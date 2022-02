Maria comenta com Viny: Aquela propaganda que você fazia não era enganosa - reprodução da TV Globo

Publicado 03/02/2022 19:28

Rio - Maria e Vinicius voltaram a falar sobre a movimentação no edredom entre a atriz e Eliezer no Quarto Lollipop, do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta quinta-feira. A sister confessou para o amigo que o designer é bem dotado. "Aquela propaganda que você fazia não era enganosa", afirmou ela, aos risos.

O cerense, então, quis saber: "Eu falei...qual o comprimento da propaganda, a duração?", perguntou. Maria se divertiu com o comentário, mas se limitou a dizer: "Não tem fake news!". Viny reforçou: "Eu disse. Um sino batendo no short nunca mente...Fala mais, Maria!".