Pedro Scooby revela vontade de ter mais filhosreprodução da TV Globo

Publicado 03/02/2022 18:04

Rio - Pedro Scooby contou que tem vontade de ser pai novamente, durante uma conversa com outros participantes do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na noite de terça-feira. "Claro! Acho que vai ser logo, já. Ela (Cintia Dicker, sua esposa) quer que nasça em agosto, que seja leonino", destacou o surfista, que é pai de Dom, Bem e Liz, frutos de seu casamento com Luana Piovani.

O surfista também adiantou alguns detalhes da cerimônia de casamento com a modelo em outubro. "Esse ano tem casamento, tá? Sou casado no papel, mas meu casamento [a cerimônia] vai ser em outubro", pontuou o integrante do Camarote, que reforçou: "8 de outubro, na Bahia". Eslovênia Marques aproveitou a oportunidade e perguntou se os colegas de confinamento seriam convidados para o evento. "Sim", comentou ele.

Até o casamento de Tiago Abravanel com o produtor Fernando Poli virou assunto."O do Tiago é dia 12, vamos todo mundo! Vou falar com a minha mulher: 'Vamos fazer a lua de mel antes'. [Vocês] Vão conhecer minha ruivinha", afirmou Scooby, empolgado.