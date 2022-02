Jessi entrega jogo das aliadas para Douglas - Reprodução/Gshow

Publicado 03/02/2022 14:30

Rio - Durante a festa desta madrugada (03), Jessi acabou falando demais e revelou para Douglas a estratégia de suas aliadas. O ator procurou a professora para saber os votos de Linn, Natália e Naiara para o próximo paredão.

"Você era uma das opções da Lina e da Naiara. Mas a única pessoa que a gente tem vontade de votar mesmo é o Pedro [Scooby]", revelou Jessi. Após perceber o deslize, a participante foi para o quarto chorar e contou para as aliadas o que fez.

"Eu assumo meu erro, mas estou dizendo para vocês que não sei mentir. Quando alguém me questionar algo que não consigo esconder, eu vou falar", disse. Linn da Quebrada rebateu a colega. "Eu vou evitar falar com você sobre essas coisas. Eu já entendi. É só porque eu jamais exporia você, você me expôs duas vezes", afirmou. "Expus? Eu peço desculpas. Não foi minha intenção, eu não planejei fazer isso", finalizou a professora.