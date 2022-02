Luciano testou negativo para covid-19 nesta quinta-feira - Reprodução

Luciano testou negativo para covid-19 nesta quinta-feiraReprodução

Publicado 03/02/2022 13:45

Rio - Luciano Estevan, primeiro eliminado do "BBB 22", testou positivo para covid-19 na semana passada e, desde então, estava isolado em um hotel na Zona Oeste do Rio. Nesta quinta-feira, o ex-participante do "BBB" fez o teste novamente e comemorou o resultado negativo.

fotogaleria

"Meu, eu acabei de fazer um teste ali e adivinha? Estou liberado, estou liberado! Deu negativo o teste, fiquei muito aliviado, muito feliz, eu realmente estava com medo, vou admitir. Mas graças a Deus estou liberado para o mundão. Lógico, sempre protegido aqui com máscara e álcool em gel", disse nas redes sociais.

"Então é isso, só para dizer para vocês ficarem tranquilos, tinha muita gente preocupada. Para falar para minha mãe também. Mãe, estou bem, não estou com covid e está tudo certo", finalizou.

Luciano Estevan testou positivo para covid-19 dois dias depois de ser eliminado do "BBB 22". Na sequência, Vyni, que ainda está no programa, também começou a apresentar sintomas como tosse e febre. De acordo com a assessoria da TV Globo, os brothers "estão bem" e são "acompanhados por uma equipe médica à disposição 24 horas por dia".