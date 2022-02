Maria e Eliezer transam mesmo com o quarto cheio de brothers - Reprodução

Maria e Eliezer transam mesmo com o quarto cheio de brothersReprodução

Publicado 03/02/2022 08:06 | Atualizado 03/02/2022 08:20

Rio - Maria saiu mais cedo da festa do "BBB 22" nesta quarta-feira, tomou banho, trocou de roupa e ficou aguardando que Eliezer entendesse o recado e fosse atrás dela. O brother, no entanto, ficou se divertindo o tempo todo na pista de dança. Maria, então, voltou até o local da festa e perguntou porque Eliezer não a procurou.

Eliezer disse que estava bêbado e não tinha entendido o recado corretamente. "Perdeu a chance de me c*mer hoje. Lerdo", disparou a sister. "Eu vim aqui para ser humilhado mesmo, olha as coisas que você fala", respondeu Eliezer, rindo. Maria, então, chamou o brother novamente para o quarto. Dessa vez, ele foi atrás dela. Mas ainda assim o casal não conseguiu ter sua noite de amor.

Vyni, Laís, Eslovênia e Jessilane perceberam a movimentação do casal e foram atrás deles. "Em qual momento isso se tornou um anúncio?", perguntou Maria, incomodada. Eslovênia perguntou se Maria estava certa do que estava fazendo e a atriz respondeu que sim. Laís alertou Eliezer de que os pais dele assistiriam a cena e deixou o rapaz com a pulga atrás da orelha. Vyni tentou dissuadir o casal afirmando que as "marcas lá fora não gostam disso".

Eliezer desistiu de ter relações sexuais com Maria e a atriz foi dormir. Já na manhã desta quinta-feira, com todos os brothers dormindo, Eliezer e Maria finalmente fizeram sexo. O brother foi visto depois indo em direção ao banheiro jogar o preservativo no lixo.

Maria e Eli servindo sexo em um pós festa e isso q eu quero p minha vida sim#BBB22 pic.twitter.com/d6mm3ETyBd — boys cry yes. jade azevedo (@jhadidd21) February 3, 2022

coitada da maria que tava subindo pelas paredes pro sexo não durar 6 minutos https://t.co/kRkmm9ngDG — luan emery (@luanmry) February 3, 2022

sinceramente gente sexo é algo natural e quando a vontade bate não tem muito o que fazer mas vou bancar a chata aqui e falar que esses dois tão sendo uns escrotos desde ontem nesse bang de transar num quarto conjunto, com gente bem ali do lado! https://t.co/rBAwqxxE2z — mundinho brunna, linn, jessi e maria das quebradas (@bxsquiatt) February 3, 2022

Depois do sexo, Eli e Maria já estão a mimir. A câmera quase não ficou no quarto colorido! #bbb22 pic.twitter.com/BbfEZCuIla — aka trouxa (@TrouxaAka) February 3, 2022

Tá dando pra ouvir o sexo

Maria do céu — central fungica do bbb (@wickedgme) February 3, 2022

Amo maria e eli transando sexo sem disfarçar ain uin — Caydelão (@caydelao) February 3, 2022

O povo aqui do Twitter tá parecendo adolescente querendo ver amigos transando, querem ver sexo jovens dinâmicos, aproveitem que estão no Twitter e procurem a palavra sexo, pq aí vai aparecer tudo que querem ver, melhor que esse trem aí de Maria e Eliezer #BBB22 — Sérgio Reeves (@Joo23954851) February 3, 2022