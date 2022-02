Eliezer, Viny e Lucas conversam na academia do BBB 22 - Reprodução da TV Globo

Publicado 02/02/2022 17:46

Rio - Eliezer fez uma revelação 'quente' para Vinicius e Lucas, no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na tarde desta quarta-feira. O designer contou que posaria peladão se recebesse uma boa proposta. O assunto surgiu enquanto os brothers malhavam. Ao fazer uma expressão de malvado, o cearense brincou com o affair de Maria na casa. "Isso é cara de quem vai posar nu". Todos riram.

Em seguida, o estudante de medicina comentou: "Ele é a cara de quem vai receber proposta pra posar nu". Eliezer negou: "Nunca!". Lucas insistiu em sua colocação. "Caraca, é a sua cara, moleque! Aí, quinhentinho no bolso, não vai, não?". O designer carioca logo mudou de ideia. "R$ 500 mil? P*rra... Aí... Meu filho, pagando bem, que mal tem? O Brasil inteiro já vai ver mesmo por aqui, então...", respondeu Eli, citando as câmera do reality. "Então, você entregou", destacou Lucas.

As brincadeiras não pararam por aí. Sentado, Viny ficou só de olho nos amigos malhando na academia. “Eli [Eliezer], faz o Brasil feliz, tira a camisa!”, pediu o cearense. O designer apontou para o estudante de Medicina e destacou: “Quem faz o Brasil feliz sem camisa é ele”. O bacharel de Direito aconselhou Eli. “Você também! Confia no seu potencial, para de se menosprezar!”. O carioca, então, quis saber: “Então, dá para você escutar o que você fala para os outros e pegar para você o conselho?”. Viny mudou de assunto e apontou para o estudante de medicina. “Eu se tivesse um corpo desse eu andava nu”.