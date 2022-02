Boninho, diretor do - Reprodução: Web

Boninho, diretor do Reprodução: Web

Publicado 02/02/2022 15:02

Rio - Em vídeo publicado na tarde desta quarta-feira (02), Boninho entregou detalhes sobre a dinâmica desta semana. O diretor do "Big Brother Brasil 22" afirmou que as provas do líder e anjo terão consequências e o jogo da discórdia será com plaquinhas coladas na testa dos participantes, lembrando uma dinâmica ocorrida na edição passada.

fotogaleria "Semana quente no "BBB". A gente está preparando uma prova do líder com consequências, uma prova do anjo com consequências e o joguinho da discórdia com aquela brincadeira de... põe na testa. O que você acha dele? Acho que promete!"

Na legenda da postagem, Boninho entregou mais informações sobre a votação da casa. "Semana 3 no @bbb tudo para o @tadeuschmidt se divertir com nossos brother’s. Além disso um paredão diferente e com muitos votos abertos", escreveu.