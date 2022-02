Natália, Jessilane e Linn da Quebrada no 'BBB 22' - Reprodução/Globo

Publicado 02/02/2022 09:04 | Atualizado 02/02/2022 09:08

Rio - Promessa é divida e elas cumpriram! Jessilane, Linn da Quebrada e Natália fizeram topless e pularam na piscina depois do resultado do paredão desta terça-feira, que eliminou Rodrigo com 48,45% dos votos. As três participantes tiraram a blusa e correram em direção à piscina para comemorar o retorno de Jessi e Natália da berlinda.

A professora de biologia Jessi chegou a se questionar o que os alunos estariam dizendo sobre a cena. Já a design de unhas Natália não teve vergonha e ainda fez uma promessa ainda mais ousada. “Não me levem pro paredão de novo, que a próxima vez é pelada”, garantiu ela.

E o assunto, claro, virou comentário na web. Alguns internautas lembraram que o topless do "BBB 22" aconteceu na mesma semana em que Beatriz Coelho, ex-namorada da atriz Camila Pitanga, foi algemada e levada à delegacia por fazer topless em uma praia. "Na semana em q uma mulher foi presa por fazer topless, o 'BBB' serve essa cena icônica", ponderou uma telespectadora.