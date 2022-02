Tiago Abravanel relembra encontro com Roberto Carlos - reprodução da TV Globo

Publicado 01/02/2022 19:57

Rio - Tiago Abranavel tirou onda ao falar sobre seu encontro com Roberto Carlos durante uma conversa com Pedro Scooby, na piscina do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, desta terça-feira. "Eu cantei três anos seguidos no navio dele", começou o neto de Silvio Santos. "Eu fui em dois (shows no navio)", contou o surfista.

Em seguida, o ator e cantor disse que ficou cara a cara com o Rei no cassino de um navio. "O primeiro eu fiz o navio inteiro e, nos outros, eu só ia fazer o show. O primeiro, terminei o show, falei: 'Queria tanto que o Roberto visse meu show'. Aí acabou o show, fui comer com a minha equipe. Daqui a pouco chega um cara da produção: ‘Seu Roberto está esperando você no cassino, ele quer jogar pôquer com você’. Fui com ele, não sabia jogar e ele me ensinou. Tenho uma foto com ele, eu e Roberto jogando no cassino do navio".



Pedro, então, reagiu a declaração do amigo. "Imagina, Roberto Carlos te assistindo cantando".