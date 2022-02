Arthur Aguiar aconselha Naiara - reprodução da TV Globo

Publicado 01/02/2022 16:26

Rio - Naiara Azevedo desabafou sobre suas relações no 'Big Brother Brasil 22, da TV Globo', durante uma conversa com Arthur Aguiar na área externa da casa nesta terça-feira. A sertaneja disse que não consegue mais falar abertamente sobre o que pensa com os outros participantes.

"Quando alguém me perguntava algo antes, eu respondia sempre de forma muito direta. Eu não pensava nas consequências do que isso ia causar no outro. Hoje, quando alguém me pergunta algo, eu demoro muito, penso muito ou fico no meio-termo. Trabalhei em mim um lugar onde eu penso em como isso vai atingir o outro", explicou a cantora.

O ator, então, ponderou: "Isso não tem a ver como você ser grossa ou não ser grossa. Porque você não se posicionar é se posicionar. Isso que é louco". A cantora ficou confusa com a declaração do marido de Maíra Cardi, mas ele se explicou: "Não se posicionar é um posicionamento. É louco isso. Você pensa: não quero me posicionar porque tenho medo de magoar a pessoa, não sei como dizer, então eu prefiro não falar nada ou ficar pensando muito, dar uma volta. Isso é um posicionamento. Só que isso é um posicionamento que, na minha opinião, diante do que eu vi ali no Jogo da Discórdia e que eu já observo, é ruim para você. Porque você fica como uma incógnita na cabeça das pessoas. A gente não é assim na nossa vida normal lá fora, não tem como ser. A gente se posiciona".

Naiara ouviu atentamente Arthur, que a aconselhou: "Acho que o Tiago já falou isso com você e eu também, de uma forma mais superficial. É o lance que não vi mais você fazer, mas já vi algumas vezes, que é você quebrar a quarta parede e tirar o acontecimento que está acontecendo aqui com as pessoas e você falar para fora, como se você estivesse em um palco. Isso também não é legal. Para você. Para mim, não muda nada", diz Arthur, que completou: "Imagina, a gente está aqui e eu estou conversando com você. Estou falando com você. O que vai reverberar dessa conversa lá fora, não faço a menor ideia e nem estou preocupado com isso nesse momento. Estou trocando uma ideia com você. A partir do momento que pego essa conversa e começo a falar para fora, tipo: 'Olha, eu acho que... quem estiver assistindo, reflita sobre isso porque a gente está nesse momento aqui'. Eu já quebrei a quarta parede e comecei a falar lá para fora. Esse é o lugar. Vamos falar aqui", afirmou ele.