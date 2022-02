Maria faz xixi no box do banheiro do 'BBB 22' - reprodução da TV Globo

Publicado 01/02/2022 17:23 | Atualizado 01/02/2022 17:26

Rio - Maria dividiu a opinião dos internautas após fazer xixi no ralo do box do banheiro do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Como o 'reservado' estava ocupado, a atriz abaixou, puxou o short para o lado e urinou no local. Ao deixar o 'privado', Rodrigo deu de cara com a sister se aliviando. Não demorou muito para os os usuários do Twitter repercutirem a situação.

Alguns criticaram a atitude de Maria. "Maria fazendo xixi no ralo do banheiro onde muitos dos confinados tomam banho descalço e ela sequer jogou água depois. Credo, além de chata, desnecessária, é porca", disse um. “P*rra que nojo. Falta de respeito isso. Sem contar que ela não pega em uma vassoura ou rodo pra limpar o banheiro, as outras meninas que fazem a faxina”, comentou outro.

No entanto, teve quem se identificou com a postura da atriz. "Ela foi extremamente necessária aqui!!! Maria nos ensinando que não podemos segurar o xixi, pois pode gerar uma infecção urinaria ela n cansa de ser perfeita", afirmou uma usuária do Twitter. "A Maria fazendo xixi no ralo porque estava muito apertada", comentou outro, aos risos.

gente? a maria fazendo xixi no chuveiro pq o banheiro tava ocupado pic.twitter.com/ROPhyAP5C2 — felipinho (@anittinhx) February 1, 2022

Maria fazendo xixi no ralo do banheiro onde muitos dos confinados tomam banho descalço e ela sequer jogou água depois. Credo, além de chata, desnecessária, é porca. #BBB22 — Luna (@thecodestars) February 1, 2022

mano a maria fazendo xixi no box do banheiro que nojo — lays LOONA CONCERT (@yvezsouI) February 1, 2022

ela foi extremamente necessária aqui!!! maria nos ensinando que não podemos segurar o xixi pois pode gerar uma infecção urinaria ela n cansa de ser perfeita https://t.co/JeO5Y3ngWx — bianca (@bibblxe) February 1, 2022