Natália e Naiara - Reprodução Internet

Publicado 01/02/2022 14:33

Rio - Naiara Azevedo está com uma certa dificuldade de entrar na dinâmica do "Big Brother Brasil 22". Por conta disso, a sertaneja decidiu desabafar com a amiga Natália, na madrugada desta terça-feira (01). A sister aconselhou Naiara a ficar menos preocupada e ser mais leve no jogo para não se tornar chata.

"Eu não acho que você está sendo uma pessoa ruim, mas acho que você está sendo uma pessoa chata. Achei isso na primeira semana pelo quesito de você às vezes não deixar se permitir. E logo depois eu descobri que eu tinha o mesmo defeito. Eu não acho que você tem que ficar se julgando. Eu entendo seu medo de errar", disse Natália.