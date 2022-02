Maria e Rodrigo - Reprodução Internet

Maria e RodrigoReprodução Internet

Publicado 01/02/2022 18:04

Com a segunda eliminação do "BBB 22" se aproximando, os brothers estão atentos sobre as possibilidades envolvendo a disputa entre Jessilane, Natália e Rodrigo no paredão. Durante uma conversa entre Eslovênia, Laís e Maria nesta terça-feira (1), a cantora inclusive revelou um pedido que o brother fez a ela.

"Eu quero muito que ele fique. Muito! Primeiro, que ele é um dos nossos aliados, e segundo, para muita gente quebrar a cara e isso não significa que ele vai estar certo”, iniciou Laís falando sobre Rodrigo.

Eslovênia continuou sobre o colega de confinamento: "Ele é uma peça fundamental e vai oferecer muitas coisas boas, não só para as pessoas, mas para o programa em si. Por isso que eu quero dar uma oportunidade e que as outras pessoas deem uma oportunidade".

"Tudo que ele fala tem sentido, se você for parar para pensar", disse a médica. Em seguida, Maria comentou sobre o pedido de Rodrigo: "Em jogo, a gente tem uma visão até bem parecida. Ele virou para mim e falou assim: 'Se eu sair, por favor, assume o meu lugar'".

A cantora completou falando sobre sua resposta: Tá maluco? Não sou líder não. Cada um pensa o que quer. Posso mandar os outros falar baixo, posso xingar todo mundo…”.