Maria fala sobre Arthur Aguiar no BBB 22Reprodução da TV Globo

Publicado 02/02/2022 19:10

Rio - Maria não está gostando nada de algumas atitudes de Arthur Aguiar no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Nesta quarta-feira, a atriz reclamou do ator durante um bate-papo com Laís, Eslovênia e Lucas na academia. "Sabe o que eu acho? Ele provoca para tirar outra pessoa do sério...", disse a sister.

A médica concordou com a amiga e disse que percebeu uns olhares estranhos do brother. "O olhar dele....ele ficou me fuzilando com o olho". Maria, então, contou que Arthur não fala mais com ela. "Ele nem me cumprimenta mais. Ontem eu dei boa noite e ele não respondeu". Laís opinou: "Essas atitudes eu não gosto".

Lucas afirmou que o marido de Maíra Cardi já escolheu seu 'grupo' na casa. Em seguida, a atriz comenta a mudança de atitude dele no reality. "Ele começou brincalhão (...) agora ele gruda em quem?". Maria olhou o painel tático e apontou para o Líder Tiago Abravanel.