Eliezer, do ’BBB 22’Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2022 17:00

Rio - Rodrigo Mussi foi o segundo eliminado do "Big Brother Brasil 22" nesta terça-feira (02) com 48% dos votos. Após a saída do gerente comercial, o clima de tensão na casa mais vigiada do Brasil foi intenso. Eliezer, que era um dos aliados de Rodrigo, fez uma reflexão sobre o discurso de Tadeu.

"O que me pegou do discurso dele é quando ele fala que tudo que a gente está vendo, estamos vendo ao contrário. A gente lê os sinais, entende, só que na hora de ver, vemos ao contrário. Isso ficou batendo na minha mente. Acho que isso não foi para um emparedado, não foi para o Rodrigo. Ficou muito claro que ele saiu porque exagerou demais. […] Ele realmente exagerou bastante na dose, eu sempre falava isso para ele. Eu acho que, talvez, ele quis se precipitar muito", começou.

"Me assusta, como eu era muito próximo dele, estou com medo dele ser cancelado lá fora, dele estar mal. Ele era um cara bom, não merece o ódio, por mais que ele tenha o jeitão dele lá. Ele veio aqui para jogar e deixou muito claro, do começo ao fim", completou.