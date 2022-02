Vinícius fala sobre beijos entre Eliezer e Maria no BBB 22 - reprodução da YV Globo

Publicado 02/02/2022 15:16

Rio - O amasso entre Maria e Eliezer foi assunto no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta quarta-feira. Durante um bate-papo com Douglas Silva, Tiago Abravanel e Vyni, o designer disse que não houve sexo, só beijos. "Não rolou! Só beijo na boca! O Vyni ficou em pé batendo palma (risos)", afirmou ele, aos risos. "Demos uns beijos na cama", frisou o brother.

Vyni discordou da declaração de Eli. "Não foram só beijos. Daqui há três meses você vai ver o amasso". "Foi sim! Um beijo mais forte, ponto. Só que o Vyni bateu palma e acordou todo mundo", rebateu o carioca. Douglas, então, perguntou: "Bateu palma? Então as pessoas acordaram, né?".

O cearense se explicou: "A gente perdeu completamente a noção de coletividade, porque a gente começou a falar alto, a rir. Eu bati palma porque fiz exatamente o que você me pediu. Você disse: 'Vinícius, eu quero que você vá, fique olhando e, no final, bata palma", brincou Viny, que completou: "Falta de respeito. Ainda bem que fui eu, que sou uma pessoa tranquila, gosto de ver o povo feliz. Eu só não levantei para pegar o preservativo porque iria abrir a porta".

Com a repercussão da pegação dentro da casa, Eliezer ficou preocupado com o que o público acharia do envolvimento entre ele e Maria. "Vocês acham que dá ruim lá fora?", perguntou Eli a Vyni. "A gente precisa amar mesmo, beijar, tudo. Se tem consentimento, manda ver!", disse o cearense. "Estou preocupado. A gente esquece que tem 200 milhões de pessoas assistindo. Eu esqueço", destacou Eli.