Rodrigo Carelli e BoninhoReprodução

Publicado 02/02/2022 12:11

Rio - Rodrigo Carelli, diretor de "A Fazenda", da Record TV, usou o Twitter para alfinetar o "marasmo" do "BBB 22". Cem citar o nome do reality global, Carelli ainda comparou a concorrência à "Disneylândia". Na publicação, ele também aproveitou para divulgar que está preparando a próxima edição do "Power Couple Brasil", outro reality da emissora em que trabalha.

"Entediado com esse marasmo? Nem vai precisar esperar 'A Fazenda'. Em breve, tem 'Power Couple', na Record TV. Com muito amor, mas pouca paz. Bora trocar a Disneylândia pela Powerlândia", escreveu Carelli na rede social.

Entendiado com esse marasmo? Nem vai precisar esperar a Fazenda! Em breve, tem Power Couple, na Recordtv!

Com muito amor, mas pouca paz #powercouple



Bora trocar a Disneylândia, pela Powerlândia!#powercouple — Rodrigo Carelli (@rocarelli) February 2, 2022

A mensagem, claro, movimentou os internautas. "Temos que admitir que ele é ousado.. Jojo Todynho participará?", questionou uma pessoa. "'A Fazenda' melhor que 'BBB'. Você sabe que venceu, Carelli", elogiou outra telespectadora. "Vocês sonham, mas nunca chegaram nem perto de um 'BBB' da vida", opinou uma terceira.