Eliezer e Maria dão amasso de madrugada e acordam brothersReprodução

Publicado 02/02/2022 08:55 | Atualizado 02/02/2022 09:02

Rio - O clima pegou fogo entre Eliezer e Maria na madrugada desta quarta-feira. Os dois decidiram dormir juntos no quarto Lollipop e trocaram muitos beijos e carícias embaixo do edredom. Eli e a atriz já haviam protagonizado alguns amassos durante a festa da semana passada.

Enquanto o casal se beijava, Vyni acordou com a movimentação na cama. Após alguns minutos, ele começou a rir, o que atrapalhou a dupla. "Aceitam uma água?", perguntou Vyni, arrancando gargalhadas de Maria e Eliezer. "Querem que eu vá buscar camisinha no confessionário?", brincou novamente.

Brunna, que também vive no quarto Lollipop, também acordou com a movimentação do casal. "Eu estava dormindo e senti a almofada caindo na minha cabeça", afirmou. "A gente só estava trocando ideias", despistou Eliezer. "É, com a língua na...", disparou Vyni, sem completar a frase.