Jade Picon e Leo PiconReprodução Internet

Publicado 02/02/2022 18:27

Durante conversa com Arthur Aguiar e Pedro Scooby nesta quarta-feira (2), Jade Picon falou sobre a sua relação com o irmão, Leo Picon. A sister comentou sobre o receio de ser confundida com o influenciador durante o “BBB 22” e ainda revelou um pedido que fez a ele antes do confinamento.

O assunto veio à tona quando Jade relembrou que conheceu o surfista por meio do irmão. "Imagina os stories dele comentando", disse Scooby. Em seguida, a influenciadora compartilhou que teme essa confusão do público.

"Eu falei para ele não fazer merd* porque às vezes ele faz merd* e eu não sou ele, as pessoas devem confundir, falar: 'Deve ser igual o irmão'. A gente é diferente. Eu falo para ele: 'Toma cuidado com o que você vai falar", contou Jade.

Pedro ainda brincou: "A irmã mais nova que controla o mais velho". Confira abaixo o trecho da fala da sister: