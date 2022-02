Naiara Azevedo desabafa com Tiago Abravanel - reprodução da TV Globo

Rio - Naiara Azevedo desabafou com Tiago Abravanel, na tarde desta quarta-feira, no 'Big Brother Brasil 22'. Na área externa da casa, a cantora falou sobre o jogo da discórdia, da última segunda-feira. Na ocasião, o brother disse que ‘já se decepcionou’ com a sertaneja.

"Ninguém é feliz o tempo inteiro, ninguém sorri o tempo inteiro", afirmou ela. "Também acho, mas você tem que se permitir. Tem que se permitir estourar se você tiver que estourar", aconselhou Tiago. "Eu acho que estou fazendo tudo errado, não estou conseguindo controlar isso. Acho que estou falando as coisas erradas, agindo da forma errada", desabafou a sister. "Ninguém é feliz o tempo inteiro, ninguém sorri o tempo inteiro", afirmou ela. "Também acho, mas você tem que se permitir. Tem que se permitir estourar se você tiver que estourar", aconselhou Tiago. "Eu acho que estou fazendo tudo errado, não estou conseguindo controlar isso. Acho que estou falando as coisas erradas, agindo da forma errada", desabafou a sister.

O neto de Silvio Santos consolou a amiga. "Isso é um ponto de vista. Quando alguém fala alguma coisa sobre você, por exemplo, no Jogo da Discórdia, é um ponto de vista sobre aquela atitude. Isso não te define. E outra: isso é visão do outro para com você. Não é sobre você. O outro também pode estar errado". Naiara, então, quis saber: "Mas as 12 pessoas estão erradas e eu estou certa? Parece que a pessoa não tem personalidade, que eu não me posiciono. Dentro de mim penso que não quero chatear o outro".

Em seguida, a sertaneja revelou como será sua estratégia de jogo daqui pra frente. "Eu aprendi na minha vida que não consigo levar tudo a ferro e fogo, ser transparente o tempo todo. Porque para eu conseguir chegar aonde eu quero vai demorar muito mais. É quase que um atalho. Não preciso levar aquilo para o meu coração. E até onde eu conseguir levar assim eu vou levar. Óbvio que essa semana vou começar a me manifestar mais, até porque o público de casa tem que entender que, por eu não expressar, não falar, podem ter a mesma impressão que as pessoas aqui dentro têm. E se eu bater em um Paredão pode ser que eu saia porque fui muito neutra. Mas pelo menos o público de casa precisa saber que isso é uma estratégia", comentou.

Naiara ainda abriu o coração e disse que se sente sozinha. "Eu não estou aqui passando tempo. Está sendo muito difícil para mim passar o tempo aqui por eu estar fugindo muitas vezes do que eu queria fazer. Mas entendo que é necessário para eu avançar no jogo aqui dentro. Eu sinto que estou sozinha. Não consegui me conectar, assim como você se conectou. Aqui dentro não sou prioridade de ninguém. Aconteceu. Então estou buscando uma forma de eu ser minha prioridade".