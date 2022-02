Rodrigo é o segundo eliminado do ’BBB 22’ - Reprodução

Rodrigo é o segundo eliminado do ’BBB 22’Reprodução

Publicado 02/02/2022 08:35

Rio - A noite desta terça-feira foi marcada por mais uma eliminação no "BBB 22". Com 48,45% dos votos, Rodrigo Mussi levou a pior no paredão contra Natália Deodato e Jessilane Alves, deixando assim a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Natália teve 26,1% dos votos e Jessi ficou com apenas 25,45%. O paredão contou com um total de 120.642.306 votos.

fotogaleria

Durante seu discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt deu a entender que Rodrigo pesou a mão em seu jogo e não soube dosar jogo e a convivência com os outros brothers. "Esse jogo é tão difícil que, além de acertar na escolha dos seus atos, tem que acertar precisamente a dose. Se exagerar, as pessoas aqui foram podem não gostar. Se for pouco demais, as pessoas aqui fora também não gostam", disse.

"Provavelmente, você só vai entender onde errou aqui fora", completou o apresentador. Tadeu também usou a linguagem dos sinais para avisar a Jessilane que ela não havia sido eliminada. Ela e Natália ficaram aos prantos ao descobrirem que não deixariam o programa.

"Estou com vocês. Não esqueçam disso. Estou torcendo muito por vocês. [...] Amei conhecer vocês, desculpa qualquer coisa. Eu juro que tentei, tentei meu máximo. Fiquem tranquilos", disse Rodrigo para os colegas de confinamento. No caminho até a porta de saída, Rodrigo recebeu o abraço de vários brothers. Tiago Abravanel, Douglas Silva e Pedro Scooby afirmaram querer encontrá-lo fora da casa.

"Desculpa qualquer coisa", disse Arthur Aguiar, com quem Rodrigo vinha se indispondo. "Prazer te conhecer. Fica tranquilo", respondeu Rodrigo, que se desculpou com Linn da Quebrada. "Não, sem desculpa. Vai. É um novo começo, um processo. Foi lindo, foi intenso e tem muito mais", disse a cantora.

E mais uma vez os brothers cantaram a música "A Gente Não Vai Errar", de Thiaguinho, para a despedida de Rodrigo.