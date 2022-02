Cintia Abravanel demonstra apoio ao filho - reprodução do instagram

Cintia Abravanel demonstra apoio ao filhoreprodução do instagram

Publicado 01/02/2022 19:22

Rio - Cintia Abravanel se pronunciou através do Instagram, nesta terça-feira, sobre o desabafo do filho, Tiago Abravanel, no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. No reality, o ator disse que não tem uma relação próxima com o avô Silvio Santos e parte de sua família materna. "Estou com você até o fim", escreveu ela na legenda de uma foto em que aparece com o ator e cantor.

fotogaleria

Durante uma conversa com Rodrigo, Tiago abriu o coração e falou sobre suas relações familiares, na madrugada desta terça-feira. "A minha relação de família com o lado da família do meu avô praticamente não existe, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve, mas já me machuquei muito". revelou. "Já me doeu demais saber que estávamos comemorando o Natal apenas eu, minha mãe, minhas irmãs e os meus sobrinhos, e o outro resto da família estava junto. Isso dói em mim, mas já aprendi a lidar com isso", explicou.

O ator ainda confessou que tentou uma aproximação com o avô e o resto dos familiares. "Por mais que as pessoas idealizem, por mim, ser a família da capa de revista não é real. Me dói ter que receber a notícia que um primo nasceu pela revista, e não por uma ligação. E não foi por falta de tentativa, sempre me coloquei à disposição".