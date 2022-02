Douglas chamou Rodrigo para conversar sobre relação no - Reprodução/Gshow

Publicado 01/02/2022 15:58

Rio - Após o jogo da discórdia da última segunda-feira (31), Rodrigo e Douglas sentaram para discutir a relação dentro do "BBB 22". Os dois ganharam a primeira disputa pela liderança da temporada, mas o ator vetou a participação do colega na última prova. Desde então, os participantes divergem sobre a forma de jogar no programa.

Rodrigo colocou Douglas na categoria "Já me decepcionou" no Jogo da discórdia e usou a palavra "machão" ao falar do colega, o que desagradou o ator carioca.

"Queria que você se expressasse e não quis interromper. Detesto quando me colocam no lugar de machão. Já penso no hétero top, tóxico. Este não sou eu. Sou um cara supersensível. Sempre tento quebrar este estereótipo. Sou pai de meninas, tenho irmãs, esposa, cunhadas, sogras e tias. Não quero ser visto neste lugar. Essa palavra me assustou. Machão é o cara opressor", falou Douglas.

"Seu estilo de jogar me incomoda e me deixa em um lugar de intimidade. Não sei o que eu fiz para você de mal, mas fiquei sabendo que por você ter uma rixa com Arthur, ficou confabulando para colocar nós dois no paredão. Para mim é ataque", acrescentou.

Rodrigo disse que acha o ator um forte jogador e explicou sua visão sobre o jogo. "Não é pessoal. É para proteger e para sobreviver. Quando você está no alvo, isso gera ideias. A estratégia de chegar ao seu nome foi que eu queria que você se sentisse alvo, como alguns de nós nos sentimos. Era para mexer no tabuleiro. Mas foi uma derrota para mim. A gente queria duas pessoas do seu grupo. Não é pessoal. As pessoas gostam de você. As pessoas pensaram estrategicamente", afirmou.

O participante também ouviu o que Douglas pensa do seu estilo de jogo. "Pelo seu discurso você é frio e calculista. Algo se perdeu (na relação). Tenho certeza que não foi algo que eu fiz. Posso estar muito errado, mas por esse seu estilo do game, de priorizar estar no jogo, você esquece que aqui tem que ter relação... Você está jogando sozinho. Vai chegar na final? Tem que angariar aliados se não tiver relação pura vai acabar se dando mal", concluiu.